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Yemen'deki meşru hükümetten barış görüşmelerinin yeni turuna veto

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Husilerin Stockholm Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürerek, barış görüşmelerinin yeni turu için masaya oturmayacaklarını belirtti.

19 Mart 2019 Salı 16:31
Yemen'deki meşru hükümetten barış görüşmelerinin yeni turuna veto

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Husilerin Stockholm Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürerek, barış görüşmelerinin yeni turu için masaya oturmayacaklarını belirtti.

Asker, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasında uluslararası toplumun sadece Yemen'deki meşru hükümete baskı yaptığını savundu.

Husilerin, anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve BM dahil hiçbir gücün Husiler üzerinde etkili olamadığını ileri süren Asker, "Husiler, Stockholm Anlaşması'nın gereğini yerine getirmediği sürece barış görüşmelerinin yeni bir turuna katılmayacağız." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı birliklerin Yemen'deki hapishanelerinde yaptığı işkencelere ilişkin soru üzerine Asker, ülkesinde BAE'nin kontrolünde gizli hapishaneler olmadığını iddia etti.

Asker, kendi denetimlerindeki bölgelerdeki hapishanelerin denetimini BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gibi kuruluşlara açtıklarını aktararak, "Husilerin kontrol ettikleri bölgelerde yüzlerce gizli hapishane var." iddiasını gündeme getirdi.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'deki ateşkes etkinliğini korurken taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:31
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