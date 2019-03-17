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Yemen'deki kolera salgını

Taiz kentinde, yıl başından bu yana 8 kişi öldü

17 Mart 2019 Pazar 19:54
Yemen'deki kolera salgını

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde, yıl başından bu yana kolera nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Taiz'deki hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'un başından bu yana kentte 8 kişi koleradan ölürken, 3 bin 600'den fazla kişide şüpheli vaka tespit edildi.

Hastalığın çoğunlukla il merkezine bağlı ilçelerde yoğunluk gösterdiği, yapılan tahliller sonucunda 191 kişinin kolera virüsü taşıdığının kesinleştiğini kaydedildi. Kentteki yetkili makamların hastalığın yayılmasından endişe ettiği aktarıldı.

Yemen'de 2016 sonundan itibaren büyük bir kolera salgını baş göstermişti. Dünya Sağlık Örgütü, ülkede nisan 2017- temmuz 2018 arasında 2 bin 300'den fazla kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.





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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:54
  1. kolera
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