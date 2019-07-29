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Yemen'deki Husilerden "koalisyon güçlerinin saldırısında 13 sivil öldü" iddiası

29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:22
Yemen'deki Husilerden "koalisyon güçlerinin saldırısında 13 sivil öldü" iddiası

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyinde yer alan Sada kentine düzenlediği hava saldırısında 13 sivilin öldüğü, 26'sının yaralandığı iddiasında bulundu.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadıri, yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada'ya bağlı Katabir bölgesindeki bir halk pazarını bombaladığını öne sürdü.

Hadıri, saldırıda 13 sivilin öldüğünü, 12'si çocuk 26 kişinin yaralandığını iddia etti.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, Suudi bir askeri topluluğu hedef almaları sebebiyle koalisyon uçaklarının pazarı vurduğunu söyledi.

Koalisyon güçlerinden ya da Yemen hükümetinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarını kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarında zaman zaman çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:22
  1. Husiler
  2. Suudi Arabistan
  3. Yemen

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