0553 313 94 23

Yemen'deki Husilerden, Abha Havalimanı'nın hedef alınması açıklaması

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:59
Yemen'deki Husilerden, Abha Havalimanı'nın hedef alınması açıklaması

MARİB (AA) - Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'nı hedef almalarını "nefsi müdafaa" olarak nitelendirdi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına açıklamada bulunan Seri, "Abha Havalimanı'nın "cruise" (seyir) füzesiyle hedef alınması, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'de yürüttüğü operasyonlara karşı "nefsi müdafaa ve meşru karşılık verme çerçevesinde gerçekleştirildi." dedi.

Seri, "Saldırı ayrıca, koalisyon güçlerinin tüm siyasi ve insani girişimlere hiç bir cevap vermeyerek uyguladığı abluka, Yemen havalimanlarını hedef alması ve yaklaşık 5 yıldan beri kapatmasına karşılık olarak da düzenlendi." ifadesini kullandı.

Daha önce Arap koalisyonu ülkelerinde faaliyette bulunan tüm yabancı kişi ve şirketleri havalimanları ile askeri bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardıklarını aktaran Seri, Arap koalisyonunun Yemen'deki operasyonları devam ettiği sürece kendilerinin de elleri bağlı durmayarak karşılık vereceklerini ifade etti.

- Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na 02.21'de Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise" (seyir) füzesi attıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Uluslararası Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin normal seyrinde sürdüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:59
  1. Abha Havalimanı
  2. Husiler
  3. kendini savunma
  4. saldırı
  5. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    1. Denizli'de ambulans ile otomobil..
    2. Belçika, Suriye'deki Belçikalı..
    3. Binali Yıldırım, canlı yayında..
    4. Konya’da trafik kazası: 5 yaralı
    5. Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube’den..
    6. Mustafa Alptuğ Sözen'in ismi tramvay..
    7. ABD'nin asker artırma kararı sonrası..
    8. AB'den Hong Kong açıklaması
    9. Kahramanmaraş'ta "Huzur ve Güven"..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Haziran 2019
    12. Almanya'da 4 polis tutuklandı
    13. Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar..
    14. Yemen'deki Husilerden, Abha..
    15. Vali Köşger, Alevi Kültür Dernekleri..
    16. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    17. NATO, ABD'nin Polonya'da asker..
    18. Şanlıurfa'da 300 polisle denetim
    19. Demokratlardan Trump'ın Suudi..
    20. Bodrum Müzik Akşamları
    21. Tren raylarının bağlantılarını çalan 3..
    22. ABD’den Polonya’daki askeri varlığını..
    23. Esenyurt’ta otomobil alev alev yandı
    24. Amerika'dan Polonya'ya ilave bin asker
    25. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    26. Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na..
    27. Katalanlardan, yargılanan Katalan..
    28. Avusturya’da "Kral Abdullah..
    29. "Irak'ın istikrarı bölgenin güvenliği..
    30. Otomobille çarpışan ambulans devrildi:..
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Canan Karatay'dan çok kritik uyarı: Kanserden korumaz, direk kanser yapar
    Canan Karatay'dan çok kritik uyarı: Kanserden korumaz, direk kanser yapar
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!
    İBB adayından flaş çıkış: Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu bir koalisyon
    İBB adayından flaş çıkış: Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu bir koalisyon