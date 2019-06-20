Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın güneyinde elektrik santralini vurdu

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan ilindeki elektrik santralini "cruise" (seyir) füzesi ile vurduklarını açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun Twitter hesabında yayınlanan açıklamaya göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, "Husilerin füze gücü, Suudi Arabistan'ın Cazan ilindeki elektrik santralini 'cruise' füzesi ile vurdu. Füze hedefine tam isabet etti." dedi.

Seri, "Elektrik santrali, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik işlediği saldırı suçları ve Yemen halkını kuşatmasına karşılık olarak hedef alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'a yönelik daha fazla füze saldırısı düzenleme tehdidinde bulunan Seri, "Suudi Arabistan saldırılarına ve olayları tırmandırmaya devam ederse Allah'ın izniyle Suudi Arabistan rejiminin çok hassas yerlerine yönelik büyük sürprizler geliyor." dedi.

Seri, hedef aldıkları elektrik santralinin, Suudi Arabistan'daki en büyük projelerden biri olduğunu, santralin inşasının 12 milyar riyale (yaklaşık 4 milyar dolar) mal olduğunu aktardı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de ABD Başkanı Donald Trump'ın, Husilerin elektrik santraline düzenlediği saldırının ayrıntılarıyla ilgili bilgi edindiğini belirterek, konuyu yakından takip ettiklerini, ortakları ve müttefikleriyle istişareye devam ettiklerini aktardı.







