  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kadın hakkı diyenler arabasının kapısını kendisi açsın

Kılıçdaroğlu'nun skandal tehdidine Başkan Erdoğan'dan sert cevap: O günler geride kaldı

HDP, CHP ve İYİ Parti’ye emri verdi Ret oyu verin!

Yarın savcı kapını çalarsa ağlamak yok Kılıçdaroğlu

Teröristbaşı Karayılan'ın talimatlarını yerine getiriyordu... Cehennemi boyladı

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu 3 yalan başınızı yakabilir

Tehdit, kin, nefret ne ararsan var... CHP’li feminist Feyza Altun salyasını akıttı!

Hatem-ül Enbiya Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü... İşte Mevlid Gecesi'ne dair her şey

MMU için kritik öneme sahip... Türkiye'den müthiş F-16 hamlesi

İşler bekliyor Ekrem geziyor
Dünya Yemen'deki Husiler duyurdu: 5 ilçede kontrolü sağladık
Dünya

Yemen'deki Husiler duyurdu: 5 ilçede kontrolü sağladık

Yemen'deki Husiler, Marib ve Şebva'da 5 ilçenin tamamını 2 ilçenin ise bir kısmını kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:24:00 -
Yemen'deki Husiler duyurdu: 5 ilçede kontrolü sağladık

Yemen'deki Husiler, Marib ve Şebva'da 5 ilçenin tamamını 2 ilçenin ise bir kısmını kontrol altına aldıklarını bildirdi.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Husilere ait "El-Mesira" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Marib ve Şebva'daki operasyonların başarıyla tam hedefine ulaştığını" söyledi.

Şebva'ya bağlı Asilan, Beyhan ve Ayn ilçeleri ile Marib'e bağlı Harib ve Abdiyye ilçelerinde kontrolün sağlandığını aktaran Seri, Marib'in Cebel Murad ve Cevbe ilçelerinin bir kısmının da ele geçirildiğini ifade etti.

Ele geçirdikleri bölgelerin 3 bin 200 kilometrekarelik bir alanı kapsadığına işaret eden Seri, çatışmalarda Yemen hükümetine bağlı yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, yaralandığını ve alıkonulduğunu ileri sürdü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, Husi milislerin Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini bildirmişti.

Çatışmalarda Islah Partisi İlçe Başkanı öldü

Öte yandan Marib'in Abdiyye ilçesindeki çatışmalarda Islah Partisi İlçe Başkanı'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'deki Islah Partisi Milletvekili Muhammed el-Hazmi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marib'in Abdiyye ilçesindeki Islah Partisi İlçe Başkanı Şeyh Avad Nakir, İran destekli Husi milislerle çatışırken şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Yemen hükümetinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
GS'li yöneticide utanma da yok! Milletin 150 milyon lirasını uçurdular,
Spor

GS'li yöneticide utanma da yok! Milletin 150 milyon lirasını uçurdular, "özür" ile kapatmaya çalışıyorlar

Taraftarlardan topladıkları paraları har vurup harman savuran kulüp yöneticileri, pişkin açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Eski Galatasara..
Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler
Dünya

Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler

Yemen’de devam eden iç savaşta yeni gelişme yaşandı. Marib Cephesi'nde stratejik Abdiya ilçesi İran destekli Husilerin eline geçtiği aktarıl..
İsmail Demir: Türkiye o defteri açarsa zararlı çıkarlar
Gündem

İsmail Demir: Türkiye o defteri açarsa zararlı çıkarlar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yunanistan için en akıllıca yol Türkiye ile iş birliği yapmaktır. Silahlanma yarışına girer gibi yapı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay