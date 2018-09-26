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Yemen'deki 'hatalı saldırılar'a yalanlama geldi

Koalisyon güçleri, Yemen'de sivilleri hedef almakla itham edildikleri 8 olayda suçsuz olduğunu savundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:00
Yemen'deki 'hatalı saldırılar'a yalanlama geldi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de sivilleri hedef almakla itham edildikleri 8 olayda suçsuz olduklarını öne sürdü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerine bağlı Yemen'deki Olayları Değerlendirme Ortak Ekibi Sözcüsü Mansur el-Mansur, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, koalisyon güçlerinin Yemen'de yaptıkları söylenen hatalı saldırılarına ilişkin değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

Mansur, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı taraflar, bazı uluslararası örgütler ve medya kuruluşlarınca gündeme getirilen, koalisyon güçlerinin Yemen'de 8 yerde sivilleri hedef aldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını savunarak, 2016-2018 yıllarında yaşanan bu saldırıların, ülkenin çeşitli bölgelerinde Husilere düzenlendiğini belirtti.

BM öncülüğünde Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik heyetin raporu geçen ay açıklanmıştı.

Raporda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tecavüz, işkence, ortadan kaybolma ve yaşam hakkından mahrum etme gibi savaş suçları işlemiş olabileceğine dair makul gerekçeler olduğu vurgulanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı kaydedilen raporda, "Hava saldırılarında yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu." ifadesine yer verilmişti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:00
  1. Suudi Arabistan

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