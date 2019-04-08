Yemen'deki gazetecilere yönelik ihlaller Yemenli Gazeteciler Sendikası:- "Bu yılın ilk çeyreğinde gazetecilerin maruz kaldığı 28 ihlal tespit edildi"

ADEN (AA) - Yemen'de bu yılın ilk 3 ayında gazetecilere yönelik 28 ihlal tespit edildi. Yemenli Gazeteciler Sendikası'nın yayımladığı raporda, "Bu yılın ilk çeyreğinde gazetecilerin maruz kaldığı 28 ihlal tespit edildi." denildi. Ülkedeki medya mensuplarının kötü ve tehlikeli yaşam koşulları altında çalıştığına dikkat çekilen raporda, Yemenli gazeteci Ziyad eş-Şerabi'nin iş nedeniyle Taiz kentinin Muha ilçesini ziyaret ettiği esnada düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, ilk üç ay içerisinde gazetecilere yönelik biri ölüm, 6'sı kaçırılma ve gözaltı, 4'ü saldırı, 11'i soruşturma ve yargılama, 3'ü web sitelerinin engellenmesi, 2'si seyahat yasağı ve biri işkence olmak üzere 28 ihlalin tespit edildiği aktarıldı. Söz konusu ihlallerin 17'sini Husilerin, 10'unu hükümet güçlerinin, birini ise belirtilmeyen bir tarafın işlediği vurgulandı. Yemen hükümeti ve Husiler rapora ilişkin henüz açıklama yapmadı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.









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