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Yemen'deki Etiyopyalı göçmenlerden 117'si daha ülkelerine geri gönderildi

19 Mart 2019 Salı 20:44
Yemen'deki Etiyopyalı göçmenlerden 117'si daha ülkelerine geri gönderildi

YEMEN (AA) - Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de mahsur kalan 117 Etiyopyalı göçmeni özel bir uçakla ülkelerine gönderdi.

AA muhabirine konuşan IOM Yemen Ofisi Basın Sorumlusu Seba el-Muallimi, Etiyopyalı 117 sığınmacının "gönüllü insani tahliye programı" kapsamında Sana Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandığını söyledi.

Muallimi, tahliye işleminin IOM tarafından tahsis edilen özel bir uçakla gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha önce deniz yoluyla tahliye işlemleri gerçekleştiren IOM, ilk defa Kasım 2018'de uçakla 418 Etiyopyalı göçmeni Addis Ababa'ya göndermişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden kaçak bir şekilde Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

BM verilere göre, Yemen'de çoğu Somalili 200 binden fazla sığınmacı ve göçmen bulunuyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden, kendi vatandaşları kadar "Afrika Boynuzu" olarak isimlendirilen Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

- Yemen'de 5 yıldır devam eden iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:44
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