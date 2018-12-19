"Yemen'deki esir değişimi 10 gün sürecek"

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, Yemen'deki esir değişiminin 10 gün sürmesinin beklendiğini söyledi.

Carboni, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'te geçen hafta sona eren Yemen konulu istişare toplantılarındaki esir mübadelesi anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Meşru hükümet ve Husilerin, anlaşmanın bir parçası olarak toplam 16 bin kişiden oluşan esir listesini değiş tokuş ettiğini aktaran Carboni, Yemen dışındaki mahkumların ve ülke içinde esir tutulan yabancı uyrukluların isimlerinin de listeye eklenmesinin beklendiğini ifade etti.

Carboni, esir değişiminin 10 gün sürmesinin beklendiğini belirterek, "Pürüzsüz olmayacak, karmaşık olacak. İnişler ve çıkışlarla dolu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafların İsveç'teki yapıcı tutumu sergilemesi durumunda esir değişiminin sorunsuz gerçekleşeceğine işaret eden Carboni, Kızılhaç'ın tarafların işini kolaylaştırmak için uluslararası uzmanlardan oluşacak heyetinin de kurulma aşamasında olduğunu kaydetti.

Carboni, heyetin kurulmasını "karmaşık bir operasyon" olarak niteleyerek, "Öncelikle, esirlerin değişiminin yapılacağı yerlere konuşlandırılacak Arapça konuşan bir ekibe ihtiyaç var." diye konuştu.

Bazı esirlerin mübadeleden korktuğunu anlatan Carboni, bu kişilerin, karşı tarafa teslimi istediklerinden emin olmak için Kızılhaç olarak kendileriyle mülakat yapacaklarını ifade etti.

İsveç'te varılan anlaşma gereği, Kızılhaç aracılığıyla 20 Ocak'ta esir takası işleminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

- İsveç'te 3 konuda anlaşmaya varılmıştı

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinden 16 Aralık'ta yapılan açıklamada, tarafların İsveç'te üç anlaşma imzaladığı belirtilmişti. İki anlaşmanın Hudeyde limanı, kent merkezi, Es-Salif ve Ra's İsa bölgeleri ile Taiz kentiyle ilgili olduğu, diğer anlaşmanın da esirlerin değişimi konusunda yürütme mekanizması kurulmasını içerdiği ifade edilmişti.

Yemen konulu istişare toplantıları, İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.

