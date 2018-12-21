THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Yemen'deki çatışmalarda 18 Husi öldü

21 Aralık 2018 Cuma 22:03
Yemen'deki çatışmalarda 18 Husi öldü

DALİ (AA) - Yemen'in Dali kentinde Husiler ile Yemen ordusu arasında yaşanan çatışmalarda Husilerden 18 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinin haberine göre, Husiler Demt ilçesinde orduya ait bazı mevzilere sızmaya çalıştı.

Ordu güçlerinin karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmalarda Husilerden 2'si saha komutanlarından 18 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olayın ardından Husilerin bölgeden uzaklaştığı ifade edildi.

Dali kentinin 7 ilçesi hükümetin kontrolündeyken Demt ve Cuben ilçelerinin büyük bir kısmı Husilerin elinde bulunuyor.

Geçen kasım ayı başında Demt ve Cuben ilçelerini kurtarmak için operasyon başlatan ordu, söz konusu ilçelerde bazı stratejik noktalarda kontrolü sağlamıştı.

Dali bir süredir ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:03
  1. Dali
  2. Husiler
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika Başbakanı Michel'in istifası kabul edildi
    1. Belçika Başbakanı Michel'in istifası..
    2. MEB'ten liselerle ilgili habere..
    3. Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
    4. Moro Müslümanlarının 45 yıllık..
    5. Gaziler sıra gecesinde bir araya geldi
    6. "Necip Fazıl Ödülleri"
    7. Manisa'daki dolandırıcılık iddiası
    8. Bakan Pekcan açıkladı: Tam 22 milyar..
    9. Amasya'da ev yangını
    10. Maçın ardından
    11. Erol Bulut: Hedefim Bundesliga
    12. İbrahim Kalın Türkçe Eğitim Bayramı..
    13. Yabancı uyruklu turistleri taşıyan..
    14. Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde tartışma
    15. Katalonya karıştı: 77 yaralı, 12..
    16. GÜNCELLEME - BM, Yemen'e uluslararası..
    17. İsrail askerlerinin yaraladığı 2..
    18. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    19. BM Rusya'nın INF tasarısını reddetti!
    20. "Lise son sınıfta ders işlenmeyecek"..
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"