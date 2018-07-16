Yemen'deki çatışmalar 34 bin aileyi göç ettirdi

Birleşmiş Milletler (BM), bir aydır çatışmalara sahne olan Yemen'in Hudeyde kentinden yaklaşık 35 bin ailenin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Hudeyde'de insani yardım alanında çalışan gruplarla iş birliği yaparak hazırladığı raporda, haziran ayı başından bu yana Hudeyde'den kaçarak güvenli bölgelere sığınan ailelerin sayısının 35 bine ulaştığı belirtildi.

Söz konusu ailelerden 20 bin kişiye insani yardım ulaştırıldığı aktarılan raporda, kentteki Hudeyde Limanı ile Salif Limanı'nın çalışmaya devam ettiği ancak Zebid ve Et-Tuhayta ilçelerine yönelik yoğun hava saldırıları ile top atışlarının sürdüğüne dikkat çekildi.

İnsani yardım faaliyetlerinde bulunan grupların ulaştığı yere kadar yardımların yapıldığı vurgulanan raporda, Hudeyde şehir merkezindeki durumun geçen haftalara oranla kısmen sakinleştiği, su şebekesinde iyileşme olduğu ve bazı esnafların dükkanlarını açmaya başladığı aktarıldı.

Raporda, havalimanı ve limanlara giden yolların hala beton bariyerlerle kapalı tutulduğu aktarıldı.

OCHA, 5 Temmuz'da yayımladığı raporunda, Hudeyde'den göçlerin devam ettiği ve haziran ayı başından bu yana 17 bin 350 aileye mensup göçmen sayısının 121 bini geçtiği belirtilmişti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.