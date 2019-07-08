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Yemen'deki BAE askerleri "stratejik sebepler" nedeniyle çekiliyor

- BAE'li bir yetkili, ülkesinin Yemen'de bulunan askeri birliklerini "stratejik ve taktiksel" sebeplerden ötürü çektiğini söyledi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:34
Yemen'deki BAE askerleri "stratejik sebepler" nedeniyle çekiliyor

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), stratejik nedenlerden dolayı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde Yemen'de savaşan askerlerini geri çekmeye başladığı belirtildi.

Arap basınında yer alan haberlere göre, adını açıklamak istemeyen BAE'li bir yetkili, bu ülkenin Yemen'deki birliklerinin yeniden konumlandırılmak üzere çekilmeye başlandığını söyledi.

BAE'nin, Suudi Arabistan öncülüğünde Husilere karşı Yemen'de bulunan askeri birliklerini "stratejik ve taktiksel" sebeplerden ötürü çektiğine işaret eden yetkili, Abu Dabi yönetiminin Yemen'de artık askeri stratejiden barışı sağlama yönündeki plana geçiş için bu adımı attığını savundu.

Çekilme sürecini yeniden konumlandırma olarak değerlendiren yetkili, ülkesinin, Yemen'in batı kesiminin Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde kentindeki güçlerinin sayısını stratejik olarak düşürdüğünü, diğer bölgelerdeki askerlerin sayısını ise taktiksel sebeplerden dolayı düşürdüğünü ifade etti.

Yemen basınında yer alan haberlere göre BAE, ülkenin batısındaki Kızıldeniz kıyısında kontrolünde tuttuğu bölgeleri geçen haftadan itibaren Suudi Arabistan askerlerine bırakmaya başladı.

Yemen meşru hükümetine bağlı birliklerin yanı sıra koalisyon güçleri bünyesinde savaşan Suudi Arabistan ve Sudan askerlerinin denetiminde kalacak söz konusu bölgelerin, İran destekli Husilerin 2014 yılından bu yana ellerinde tuttuğu Hudeyde kentinin güneyindeki sahil kesiminden Taiz vilayetine doğru uzanan Muha ilçesini kapsadığı aktarıldı.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü BAE'nin, Yemen'de meşru hükümetten bağımsız olarak desteklediği silahlı birlikler üzerinden yürüttüğü çalışmalar ülkedeki krizi daha da derinleştiriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, kısıtlı ilaç ve tıbbi malzeme gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:34
  1. BAE
  2. Hudeyde
  3. Yemen

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