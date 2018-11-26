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Yemen'deki Afrikalı göçmenlerin tahliyesi devam ediyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:56
Yemen'deki Afrikalı göçmenlerin tahliyesi devam ediyor

SANA (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki 102 Etiyopyalı göçmenin gönüllü şekilde ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

IOM Yemen Ofisi Bilgi ve Enformasyon Sorumlusu Seba el-Muallami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'deki Etiyopyalı göçmenlerin ülkelerine dönmesi için örgütün bir uçak kiraladığını belirtti.

Etiyopyalı 102 kişinin Sana Havalimanı'ndan Addis Ababa Havalimanı'na gönderildiğini belirten Muallami, "Bu, Yemen'deki Etiyopyalı göçmenlerin gönüllü şekilde, 2015'ten bu yana Sana Havalimanı'ndan gerçekleştirilen ilk tahliyesi." dedi.

Muallami, bu hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri tahliye işlemlerinin devam edeceğini belirterek, ülkelerine dönecek Etiyopyalıların sayısının 420'ye ulaşacağını aktardı.

IOM, Yemen'deki binlerce Etiyopyalı ve Somalili göçmeni gönüllü şekilde Hudeyde ile Aden limanları üzerinden tahliye etmişti.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden kendi vatandaşları kadar Afrika Boynuzu diye isimlendirilen, Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

IOM, acil durumlara müdahale, mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, maddi yardım ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olarak Yemen'de görev yapıyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:56
  1. Etiyopya
  2. Göçmen
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  5. Yemen

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