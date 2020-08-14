Yemen'de yüzlerce kişi İsrail-BAE anlaşmasını protesto etti

TAİZ (AA) - Yemen'in güneydoğusundaki Taiz vilayetinde yüzlerce kişi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasını protesto etti.



Taiz vilayetinin merkezindeki Hürriyet Meydanında toplanan yüzlerce Yemenli, BAE ve İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.



Gösteriye katılan Yemenliler, "Ruhumuz, kanımız sana fedadır ya Filistin" ve "Emrindeyiz ya Aksa" şeklinde sloganlar attı.



İsrail-BAE arasında yapılan anlaşma karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Uzlaşmayacağız, satmayacağız. Uzlaşmaya hayır!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması



ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.



İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.



BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.