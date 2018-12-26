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Yemen'de "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi" ilk toplantısını gerçekleştirdi

26 Aralık 2018 Çarşamba 23:58
Yemen'de "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi" ilk toplantısını gerçekleştirdi

HUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) ilk toplantısı ülkenin batısındaki Hudeyde'de gerçekleşti.

Yemen hükümetine bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 16 Aralık'ta sonlanan İsveç'teki müzakerelerde kurulması kararlaştırılan "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin ilk toplantısı, BM'nin Hudeyde'ye gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde düzenlendi.

Toplantı, hükümet komitesi üyelerinin Hudeyde'ye ulaşmasının ardından kentteki BM binasında başladı.

Yemen hükümetini temsil eden heyetteki üyelerin, Hudeyde kentine, Husilerin mayınlardan temizlediği bölgelerden BM'e ait zırhlı araçlarla girdiği aktarıldı.

Husiler ile Yemen hükümet yetkililerin, Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde kentinde ilk defa bir araya geldiği toplantıya basın mensupları alınmadı.

Söz konusu toplantıdan, Hudeyde'den çekilme konusunda farklı görüşlerin çıkması bekleniyor.

- İsveç'teki Yemen konulu müzakereler ve Hudeyde ateşkesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçen cuma günkü oylamada Yemen halkı için hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etmişti.

Cammaert başkanlığındaki ateşkes denetleyicileri, geçen cumartesi Aden'e, bir gün sonra da Husilerin kontrolündeki Sana'ya gitmişti. Heyet geçen pazar akşamı Sana'dan kara yoluyla Hudeyde kentine gelmişti.

"Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin oluşturulmasına, 6-13 Aralık tarihleri arasında İsveç'in Stockholm kentinde BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith gözetimde düzenlenen Yemen konulu müzakerelerin sonucunda karar verilmişti.

Görevi, bölgedeki ateşkesi denetlemek ve yeni (tarafsız) askeri güçlerin bölgeye konuşlandırılması için BM tarafından denetlenecek ve başkanlık edilecek "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin bünyesinde Yemen hükümetinden 3, Husilerden de 3 temsilci yer alıyor.

İsveç'teki müzakerelerin ardından Hudeyde Limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes, 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 23:58
  1. Hudeyde
  2. RCC
  3. Yemen

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