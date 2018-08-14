Yemen'de valiye suikast girişimi! 3 kişi öldü
Yemen'de Taiz valisi Amin Mahmud'a suikast girişimi düzenlendi. Saldırıda 3 kişi öldü.14 Ağustos 2018 Salı 22:14
Yemen’in Taiz kentinin valisi Âmin Mahmud’un konvoyuna bugün başkent Aden’de saldırı düzenlendi. Saldırıdan Vali Mahmud yara almadan kurtulurken, valinin konvoyundaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Aynı zamanda Taiz kentinin Güvenlik Komitesi Başkanı olan Vali Mahmud’a düzenlenen saldırının, terörist gruplar ve Güvelik Komitesi Güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalardan sonra gelmesi dikkat çekti.
Güvelik Komitesi birkaç gün önce terörist gruplarla yapılan çatışmalarda elde etikleri başarılar sonucu bölgenin kontrolünü geri aldıklarını duyurmuştu.
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