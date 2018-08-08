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Yemen'de terör saldırısı: 6 asker öldü!

Yemen'in Hudeyde ve Taiz ilindeki terör saldırılarında 6 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:07
Yemen'de terör saldırısı: 6 asker öldü!

Yemen'in Hudeyde ilinde mayın patlaması sonucu 4 asker öldü. Taiz'de de silahlı saldırıya uğrayan 2 asker hayatını kaybetti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hudeyde iline bağlı Ed-Dureyhimi ilçesinde yola yerleştirilen mayın, güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patladı.

Olayda 4 asker öldü, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, tedavi için El-Huha Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Taiz kent merkezinde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda da 2 asker yaşamını yitirdi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:07
  1. Yemen
  2. terör saldırısı

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