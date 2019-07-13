Yemen'de Suudi Arabistan protesto edildi El-Mehra vilayetinde düzenlenen gösterilerde Suudi Arabistan güçlerinin ülkeden çekilmesi istendi

MEHRA (AA) - Yemen'in El-Mehra vilayetinde Suudi Arabistan güçlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle gösteri düzenlendi. Gösterileri organize eden komitenin medya sözcüsü Salim Belhaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehra'daki 4 ilçede Suudi Arabistan karşıtı gösteriler düzenlendiğini söyledi. Belhaf, komitenin çağrısı üzerine sokaklara çıkan Yemenlilerin, şehirde bulundan Suudi Arabistan güçlerinin en kısa sürede gönderilmesini ve Mehra Valisi'nin görevden alınmasını istediğini aktardı. Mehra'nın El-Gayda, Seyhut, El-Mesile ve Hasvin ilçelerinde gerçekleştirilen protestoların özellikle Riyad'a bağlı güçlerin konuşlandığı noktalar önünde yapıldığını aktaran Belhaf, halkın Suudi Arabistan güçlerini görmek istemediğini dile getirdi. Belhaf ayrıca geçen kasım ayında Suudi Arabistan karşıtı 2 muhalifin protestolarda çıkan arbedede hayatını kaybetmesinden ötürü Mehra Valisi Racih Bakirit'in görevden alınarak yargılanmasını talep ettiklerini vurguladı. Belhaf son olarak taleplerinin yerine getirilmemesi halinde gösterilerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Yemen'in doğusundaki Mehra vilayeti birkaç gün önce de Suudi Arabistan güçlerinin kentten ayrılması talebiyle binlerce kişinin katıldığı gösterilere sahne olmuştu.

Suudi Arabistan 2017 yılı sonlarında "kaçakçılıkla mücadele ve güvenliği tesisi" amacıyla El-Mehra kentine askeri güç göndermişti.

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