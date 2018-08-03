Yemen’de Suud ve BAE katliamı

Münübe Yılmaz

Suudi Arabistan ve BAE’nin Yemen’in, Hudeyde şehrinde gerçekleştirdiği hava saldırısında içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kişi hayatını kaybederken, 124 kişinin de yaralandığı rapor edildi. Yetkililerin dün yaptığı açıklamaya göre, Thawra hastanesini ve bir balıkçı limanını hedef alan saldırıda, şehirdeki liman ve pazar bölgesinin insanlarla dolu olduğu ifade edildi. Sağlık ve Nüfus Bakanı Taha al-Mütawakıl, yetkililerin zayiat saysını belirlemek için çalıştığını aktarırken, ambulansların hedef alınarak vurulma endişesinden dolayı, yaralıları Sanaa’ya ve diğer şehirlere nakletmekten korktuklarını vurguladı. El Thawra hastanesine yardımda bulunan Kızıl Haç ise, durumu kritik olan 50 hastanın tedavisini gerçekleştirmek için gereken tıbbi malzemeyi gönderdiğini açıkladı. Sağlık ve Nüfus Bakanı Mütawakıl, yaşanan katliamdan ABD’nin de sorumlu olduğunu söylerken, BAE ve Suudi Arabistan’ın, uluslararası alanda tanınan Cumhurbaşkanı Ebu-Rabbu Mansur hükümetini yeniden göreve getirmek için, ABD’den gelen lojistik destek ile 2015 yılından beri Yemen’e saldırı düzenlediği biliniyor. Yemen’deki savaşta en az 10.00 kişi öldürülürken, 100.000’den fazla çocuk açlık, yoksulluk ve hastalıktan hayatını kaybetti.