0553 313 94 23

Yemen'de sivillere saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

27 Ocak 2019 Pazar 20:33
Yemen'de sivillere saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

ADEN (AA) - Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce kentinde yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu sığınma merkezine top atışıyla düzenlenen saldırıda 8 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, Hacce kentine bağlı Harad ilçesine yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir merkeze top atışıyla düzenlenen saldırıda 8 sivilin öldüğünü, 30 sivilin yaralandığını belirtti.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine yer vermeyen Grande, "Saldırı şok edici, korkunç ve anlamsız. Sivil bölgelere saldırmak vicdanını kaybedenlerin işidir. Bu durum uluslararası insan hukukunun açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Grande, Yemen'de çatışmada taraf olanların sivilleri korumak için ellerinden geleni yapması gerektiğini dile getirerek, yerlerinden edilmiş insanların birçok şey kaybettiğini ve onlara yönelik bir saldırının haklı gösterilecek bir tarafı olmadığını vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 20:33
  1. Hacce
  2. sivillere saldırı
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin'de yeni hükümet kurma sinyalleri
    1. Filistin'de yeni hükümet kurma..
    2. Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı:..
    3. İnfaz koruma memuru, başından vurulmuş..
    4. "Kömür santrallerinin kapatılması..
    5. Antalya'da elektrik arızaları giderildi
    6. Minibüs çarpan bisiklet sürücüsü yola..
    7. Kemal Deniz Bozkurt kimdir nereli ve..
    8. Danimarka hentbolda dünya şampiyonu
    9. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım,..
    10. Sarıyer'de piknik tüpü bomba gibi..
    11. Otomobil yoldan çıkıp ormana girdi: 2..
    12. Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor..
    13. CHP ve İYİ Parti anlaştı! O ilde..
    14. İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    15. Bakan Soylu açıklamıştı! Tarihi..
    16. Minik yüreğin yeni ayakkabı sevinci! O..
    17. Ve görüntüler ortaya çıktı! Cumhuriyet..
    18. Fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 8..
    19. Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu
    20. Crystal Palace, kupada Tottenham'ı eledi
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı