0553 313 94 23

Yemen’de şiddetli yağış ve sel: 3 ölü

Yemen’in güney ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
Yemen’de şiddetli yağış ve sel: 3 ölü

Yemen’in güney ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


Yemen’de Yerel Güvenlik Kaynakları, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın meydana getirdiği selde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Güneyde bulunan Aden şehrinde çok sayıda ev saatler boyunca aralıksız yağan yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Yemen Ulusal Meteoroloji Merkezi, güney sahilinde ve yakın bölgelerde şiddetli yağışların devam edebileceği konusunda halkı uyardı. Merkez ayrıca insanları, sel, düşük görünürlük ve yüksek deniz dalgaları olasılığı nedeniyle gerekli önlemleri almaya çağırdı.


Aden’in dış bölgelerinde geçici barınaklarda yaşayan yerlerinden edilmiş binlerce Yemenli şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendi. Yerlerinden edilen Yemenliler, şiddetli yağışın çektikleri sıkıntıları daha da artırdığını söyledi.


Kızıldeniz liman kenti Hodeidah’dan kaçarak Aden’e gelen Taha Qudeemy, şiddetli rüzgarın geceyi kabusa çevirdiğini söyledi. Dört çocuk babası Qudeemy, "Çocuklarım ve ben dün uykusuz bir gece geçirdik, çünkü çadırımız şiddetli yağışlar nedeniyle suyla doluydu. Yerinden edilmiş birçok insan gibi, bu ana kadar uyumadan dün gece boyunca ayakta kalmak zorunda kaldık" açıklamasında bulundu. Qudeemy, yerel ve uluslararası insani örgütleri yerlerinden edilmiş insanlara yardıma çağırdı.


Aden’de yerlerinden edilmiş insanların bulunduğu kampta yaşayan Saeed Ali de felaketle başa çıkma şanslarının bulunmadığını söyledi. Ali, "Birçok aile Hudeyde’de yaşanan ihtilafın nedeniyle evlerini terk etti ve burada hükümet kontrolündeki bölgelerde çocukları için güvenli bir yaşam aradı. Fakat ne yazık ki burada güvenli ortam bulamadık, şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar altında çadırlarda kaldık" dedi.


Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik, günün erken saatlerinde yerel makamlara Aden eyaletindeki şiddetli yağış ve sellerin yol açtığı zarar ve sonuçları derhal ele almaları talimatı verdi. Abdulmalik, yerel makamlardan Aden’deki şiddetli yağışların etkilerini ve zararlarını azaltmak için daha fazla çaba sarf etmelerini istedi.


Kötü hava koşulları bölgede ayrıca kolera ve ishal gibi hastalık riskini de artırdı.


Yemen’de 2014 yılından beri devam eden çatışmalar ülkede insani krize neden oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram sırası onlarda, sahiller onlara kaldı
    1. Bayram sırası onlarda, sahiller onlara..
    2. Yunus Emre Enstitüsü Müdürler Toplantısı
    3. KARDEMİR’deki patlama korkuttu
    4. Suriyeli 31 yaşındaki Havle Derviş 15..
    5. Borsa ilk yarıda yükseldi
    6. Başkan Akkaya, belediye personeliyle..
    7. ASMYD’den Spor Bilimleri Fakültesi’nin..
    8. Zulmün sorumlusu birlik olmayan İslam..
    9. Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı..
    10. Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken..
    11. İzmir’de denizde ceset bulundu
    12. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin..
    13. Evkur Yeni Malatyaspor’a yapmayı..
    14. Garaja giren yılan itfaiye ekipleri..
    15. Toprak Razgatlıoğlu Jerez’de de 3. oldu
    16. 300 yıllık tarihi kilise yeniden..
    17. Bilecik’te jandarmadan uyuşturucu..
    18. Geleneksel esnaf duası devam ediyor
    19. Trabzon'da 2019 CEV Avrupa Altın Lig..
    20. Uyumdan gelen şıklık babalar ve..
    21. Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram..
    22. Bakan Kasapoğlu'ndan flaş İzlanda kararı
    23. Katil İsrail’den PKK/YPG'ye skandal..
    24. Lüks otellerden Babalar Günü’ne özel..
    25. AK Parti ve CHP'den ortak basın..
    26. Sezonun ilk yeni mahsulü arpa borsada
    27. Karşıya geçmek isteyen anne ve kızına..
    28. İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    29. Antalya’da 2 milyona yakın turistle..
    30. Pempe Boraze Cinayeti Davası’nda gelin..
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."