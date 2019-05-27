Yemen’de sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti
Yemen’de meydana gelen sel felaketinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun kaybolduğu belirtildi.27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:48
Yemen’de meydana gelen sel felaketinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun kaybolduğu belirtildi.
Yemen’de başkent Sana başta olmak üzere çeşitli şehirlerde etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Meydana gelen sel felaketinde Marib şehrinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun ise kaybolduğu bildirildi.
Ülke genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel şehirler arası ulaşımı olumsuz etkilerken, şehirlerdeki altyapıya da ciddi oranda zarar verdi.
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