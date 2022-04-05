Yemen'de Ramazan: Milyonlarca kişi yemek bulamıyor!

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada Yemen'de milyonlarca kişinin Ramazan ayında yeterli gıdaya ulaşamadığını ortaya koydu.

OCHA'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yemen'de milyonlarca insanın yiyecek bulamadığı ifade edildi.

Çeşitli insani yardım dernekleri ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, Yemen'deki insani durumun oldukça kötü olduğu ve Yemen'in çok daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamışlardı.

Yemen'de son durum

Yemen'de İran tarafından askeri ve siyasi olarak desteklenen Husiler (Ensarullah Hareketi) 2014 yılından bu yana başkent Sana başta olmak üzere ülkenin önemli bölgelerini kontrol altında tutuyorlar.

Husilerin Yemen'deki toprak hakimiyetinin arması ve ilerleyişlerinin devam etmesi üzerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten itibaren ülkedeki savaşa dahil oldu.

Yemen'deki çatışmalarda bugüne kadar resmi rakamlara göre 400 bine yakın kişinin öldüğü ifade ediliyor. Özellikle Arap Koalisyonu'nun Husilerin kontrolündeki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği biliniyor.

Yemen'de son olarak 2 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle ateşkes ilan edilmişti. Ancak ateşkesin ne kadar sürdürülebileceği konusu da tartışmalı.

Yemen'deki iç karışıklıklar ve dış müdahalelerle daha da büyüyen çatışma ortamı, salgın hastalıkların yanında milyonlarca kişinin açlıkla boğuştuğu bir insani krize dönüşmüş durumda.

Kaynak: Mepa News