Yemen'de protestolar devam ediyor! Yollar ve kepenkler kapatıldı

Yemen'in Hadramevt kentinde yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığını protesto eden göstericiler, ana yolları trafiğe kapattı.

KEPENKLER KAPATILDI

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Seyun ilçesinde eylem yapan protestocular, ana caddelere taşlar koyarak, araba lastiklerini ateşe verdi.

İlçedeki dükkanların çoğunun da kepenklerinin kapalı olduğu görüldü.

Öte yandan, Hadramevt'in Katan ilçesinde de Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığını protesto için dükkanlar kapatıldı.

RİYALDE HIZLI YÜKSELİŞ

Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığını protesto eden göstericiler dün ülkenin geçici başkenti Aden'de ana yolları trafiğe kapatmıştı. Ağustos ayı ortalarında 513 riyalde seyreden dolar, geçen günlerde hızlı bir şekilde değer kazanmış ve 600 riyale yükselmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de dün, Aden'de yaşanan gösterilerin akabinde, ekonomik durumun derhal gözden geçirilmesi talimatını vermişti.