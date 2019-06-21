Yemen’de patlama: 5 ölü
Yemen’in Hadramut kentinde meydana gelen patlamada 5 asker hayatını kaybetti.21 Haziran 2019 Cuma 15:35
Yemen’in Hadramut kentinde meydana gelen patlamada 5 asker hayatını kaybetti.
Askeri kaynaklara göre, Yemen’in doğusunda yer alan Hadramut kentinde askeri araçta patlama meydana geldi. Açıklamada, askeri aracın hedef alındığı olayda 5 asker hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Geçtiğimiz hafta da kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 asker hayatını kaybetmişti.
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