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İngiltere’nin gizli eylemi açığa çıktı

İngiltere'nin Yemen'deki yürüttüğü gizli askeri eylemleri sırasında gerçekleşen silahlı çatışmada İngiliz Özel Kuvvetleri'ne bağlı beş komandosunun yaralandığı açıklandı.

26 Mart 2019 Salı 11:50
İngiltere’nin gizli eylemi açığa çıktı

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere'nin Yemen'deki gizli askeri eylemleri sırasında meydana gelen silahlı çatışmada, İngiltere Askeri Özel Kuvvetleri'nde görevli beş askerin yaralandığını yazdı.

Haberde komandoların İran'ın desteklediği isyancı militanlarla girdiği silahlı çatışma sırasında yaralandıkları aktarıldı.

Tedavileri devam ediyor

Gazete silahlı çatışmanın Yemen'in kuzeyindeki 30 kadar İngiliz askeri birliğinin konuşlandırıldığı Sadah bölgesinde meydana geldiğini; askerlerin bacak ve kollarından yaralandığı ve yaralı askerlerin şu anda İngiltere'de tedavilerinin devam ettiğini yazdı.

Daily Mail gazetesi İngiliz askeri güçlerinin Yemen'de savaşıyor olmasının ortaya çıkmasının İngiltere'de sert eleştirilere neden olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan ile İran arasında devam eden Yemen'deki savaş dolayısıyla İngiliz milletvekilleri hükümeti, sivilleri hedef alarak savaş suçu işleyen Suudiler'e destek vermekle suçluyor.

İngiltere hükümetinin Yemen'deki savaş ile ilgili resmi duruşu ise ülkede sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmak ve bu çözümü desteklemek olarak biliniyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:50
  1. İngiliz Daily Mail gazetesi
  2. İngiltere
  3. Yemen
  4. Suudi Arabistan
  5. İran
  6. militan
  7. İngiliz askeri

YORUM YAZ

  • AlperAlper1 sa önce
    Bütün teröristler israil ingiliz fransiz veya amerikan askeridir........ herkes her an kılık değiştirebilir......
  • ahmetahmet1 sa önce
    sinsi kahpe ingiliz ve frankestein turevi olan haydut ABD nin ortadogu/musluman cografya ilgisi de siyonist israil sevdasi da bitmedi, bitmez... abd gostererek, ingiliz sinsi yapar yapacagini

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