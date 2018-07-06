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Yemen'de ordu güçleri Saada'ya ilerliyor

Yemen ordusunun ülkenin kuzeyinde yer alan Saada kentinde Husilerin elindeki bazı bölgelerde kontrolü sağladığı bildirilirken yaşanan çatışmalarda Husilerden 3 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

06 Temmuz 2018 Cuma 17:28
Yemen'de ordu güçleri Saada'ya ilerliyor

Yemen ordusunun ülkenin kuzeyinde yer alan Saada kentinde Husilerin elindeki bazı bölgelerde kontrolü sağladığı, yaşanan çatışmalarda Husilerden 3 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'de meşru orduya bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, ordu birlikleri Saada kentinde Husilerin kontrolündeki Ketaf ilçesinde ilerleme kaydetti.

Ordunun, Husilerle yaşanan çatışmalar sonucu bölgedeki birkaç tepe ile ilçedeki bazı mevzileri kontrol altına aldığı aktarıldı.

Çıkan çatışmalarda Husilerden 3 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı, çoğunun ise bölgeden kaçtığı ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistanöncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 17:28
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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