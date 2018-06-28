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Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler çatıştı: 25 kişi öldü

Yemen ordusu, Beyda ilinde çıkan çatışmalarda Husilerden 25 kişinin öldüğünü, 5 kişinin esir alındığını, Lahic ilinde de bazı stratejik noktaların ele geçirildiğini açıkladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:44
Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler çatıştı: 25 kişi öldü

Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezinin, 117. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdurrab el-Esbahi'ye dayandırdığı habere göre, ordu birlikleri Beyda'nın kuzeyinde aralarında El-Halika Dağı'nın da olduğu stratejik bazı noktaları ele geçirdi.

Çatışmalarda 25 Husinin öldüğü, bazılarının yaralandığı, 5'inin de esir alındığı belirtildi. Ayrıca birliklerin Es-Sevadiyye ilçesine doğru ilerleyişini sürdürdüğü kaydedildi.

Lahic'in Kabeyta ilçesinde de Husilerle girilen şiddetli çatışmaların ardından stratejik bazı noktaların ele geçirildiği açıklandı. Orduya bağlı birliklerin son alınan yerlerle stratejik Calis Dağı'na yaklaştığı ve burada Husileri abluka altına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Kuzey ve güney illeri arasında bağlantı noktasında bulunduğundan büyük öneme sahip Beyda, bir süredir Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:44
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