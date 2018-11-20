Yemen'de Mevlit Kandili idrak edildi

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in Hadramevt kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla halk camilere akın etti.

Hadramevt kentine bağlı Terim ilçesinde binlerce Yemenli, sabah saatlerinden itibaren camilerde toplandı.

Özellikle Terim'in tarihi camisi El-Muhdar'a akın eden vatandaşlar, camide düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösterdi. Caminin içi ve avlusu, programa katılmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunup dualar edilirken, sonunda vatandaşlara kahve ve tütsü dağıtıldı.

Çok sayıda cami, alim ve ilim meclisleri barındıran ve "ilim ve alimler beldesi" olarak anılan Terim'in diğer camilerinde de benzer programlar yapıldı.

Kutlamalara katılan Yemenli Vecdi bin Ubeydun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mevlitin içinde bulunduğumuz şartlar altında bizim için çok büyük önemi var. Bugün, bize insanlığı kurtaran, bütün sorularımıza çözüm üreten Peygamber efendimizin doğduğu günü hatırlatıyor. Peygamber efendimiz, yaşamımızın temellerini öğretmek için bize örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Ubeydun, mevlit programlarının halk arasında dini değerlere bağlılığı arttırdığını, bunların önemini idrak etmeye yardımcı olduğunu aktardı.