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Yemen'de kolera tehdidi yeniden büyüyor

Başkent Sana'daki hastanelere kolera şüphesiyle günde en az 100 kişi başvuruyor

13 Mart 2019 Çarşamba 19:38
Yemen'de kolera tehdidi yeniden büyüyor

SANA (AA) - Yemen'in başkenti Sana'da kolera vakalarında son aylarda yeniden artış olduğu ve her gün en az 100 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilere bağlı hükümetteki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kolera, Sana'da çok fazla yayıldı. Salgın nedeniyle günlük en az 100 kişi hastanelere başvuruyor." dedi.

Mevcut durum için "felaket" ifadesini kullanan Hadiri, kentteki salgının azaltılması için uluslararası toplum ve örgütlere acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Hadiri, kısıtlı imkanlara rağmen salgına karşı gerekeni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Husiler tarafından dün akşam yapılan açıklamada ülkenin batısındaki Zemar kentinde yılbaşından bu yana kolera salgını nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yemen'de 2016 sonundan itibaren büyük bir kolera salgını baş göstermişti. Dünya Sağlık Örgütü, ülkede Nisan 2017-Temmuz 2018 arasında 2 bin 300'den fazla kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:38
  1. Husiler
  2. kolera
  3. Sana

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