Yemen'de koalisyon güçlerinden askerlere saldırı! Çok sayıda ölü var

Yemen’in kuzeyinde Husilerle mücadele eden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 10 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının El-Cevf ilinin Bart al-Enan kasabasında, Husilere 4 kilometre uzaklıkta bir bölgede Yemen ordusunun mevzilerini bombaladığı belirtildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, bombardımanda Yemen hükümet güçlerinden 10 asker hayatını kaybetti.

Koalisyon güçleri tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen’de 2015’den bu yana hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerine müdahale ediyor.