0553 313 94 23

Yemen'de koalisyon güçlerinden askerlere saldırı! Çok sayıda ölü var

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerin Yemen'de düzenlediği hava saldırısında 10 asker hayatını kaybetti.

19 Ağustos 2018 Pazar 17:06
Yemen'de koalisyon güçlerinden askerlere saldırı! Çok sayıda ölü var

Yemen’in kuzeyinde Husilerle mücadele eden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 10 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının El-Cevf ilinin Bart al-Enan kasabasında, Husilere 4 kilometre uzaklıkta bir bölgede Yemen ordusunun mevzilerini bombaladığı belirtildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, bombardımanda Yemen hükümet güçlerinden 10 asker hayatını kaybetti. 

Koalisyon güçleri tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

Yemen’de 2015’den bu yana hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerine müdahale ediyor. 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 17:06
  1. Yemen
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC bayram namazı saat kaçta?
    1. KKTC bayram namazı saat kaçta?
    2. ABD, vatandaşlarını uyardı! O ülke..
    3. TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu..
    4. Irak'ta karar verildi! 14 DAEŞ'li idam..
    5. İranlı isimden kritik açıklama: ABD..
    6. Hollanda için Kurban Bayram namaz..
    7. İstanbul'un kurban pazarlarında..
    8. Almanya 2018 bayram namazı kaçta..
    9. Yemen'de koalisyon güçlerinden..
    10. Hatay'da orman yangını
    11. Diyarbakır'da insanlık ayıbı! Sahibi..
    12. Bakanlıktan CHP'li vekilin iddialarına..
    13. Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi
    14. Düzce’de kurban bayramı namazı saati..
    15. Bursa'da aile içi dehşet! Oğlunun..
    16. Etiyopya’da Afrika'nın ilk atıktan..
    17. 2018 Denizli Kurban Bayramı namazı..
    18. Şoke eden rapor! Myanmar'da 24 binden..
    19. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı..
    20. İşgalci ABD'den Irak açıklaması:..
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'