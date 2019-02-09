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Yemen'de kızamık aşısı kampanyası

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:16
Yemen'de kızamık aşısı kampanyası

ADEN (AA) - Yemen Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) desteğiyle ülkedeki 13 milyonu aşkın çocuk için kızamık aşısı kampanyası başlattı.

Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Sağlık Bakanı Nasır Baum ile DSÖ ve UNICEF yetkililerinin katılımıyla ülkenin güneyindeki Aden kentine bağlı Kreytir ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Hastalıklarla Mücadele ve Epidemiyolojik Gözetim Genel Müdürü Menal Muhammed Abdulmelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı kampanyasından 6 ay ile 15 yaş arasındaki 13 milyon 379 bin çocuğun istifade edeceğini söyledi.

Kampanyayla kızamığa yakalanma oranını düşürmeyi amaçladıklarını belirten Abdulmelik, hastalığın 2017'den bu yana ülkede yaygınlaştığını, 2018'de hastalıktan ölenlerin sayısının 231'e ulaştığını, şüpheli vaka sayısının ise 15 bin 361 olduğunu kaydetti.

Abdulmelik, kampanyanın Husilerin kontrolündeki bölgeler de dahil olmak üzere tüm illeri kapsadığını ve aşılamayı 41 binden fazla sağlık çalışanının 10 bin sağlık biriminde gerçekleştireceğini anlattı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:16
  1. DSÖ
  2. Kızamık
  3. Yemen

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