Yemen’de karakola intihar saldırısını DEAŞ üstlendi Yemen’in geçici başkenti Aden’de karakola gerçekleştirilen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yemen’in geçici başkenti Aden’de karakola gerçekleştirilen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yemen’in güneyinde bulunan geçici başkent Aden’de bir karakola yapılan intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Terör örgütü, saldırıyı yaptığını ileri sürdüğü teröristin fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı.

Dün sabah saatlerinde Aden kentine bağlı Şeyh Osman ilçesinde bulunan karakola düzenlenen intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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