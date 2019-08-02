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Yemen’de karakola intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Yemen’in geçici başkenti Aden’de karakola gerçekleştirilen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:16
Yemen’de karakola intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Yemen’in geçici başkenti Aden’de karakola gerçekleştirilen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.


Yemen’in güneyinde bulunan geçici başkent Aden’de bir karakola yapılan intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Terör örgütü, saldırıyı yaptığını ileri sürdüğü teröristin fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı.


Dün sabah saatlerinde Aden kentine bağlı Şeyh Osman ilçesinde bulunan karakola düzenlenen intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:16
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