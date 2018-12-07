Yemen'de insanlık yardım bekliyor

ADEN (AA) - ŞÜKRİ HÜSEYİN - Yemen'in Lahic kentindeki Er-Ribat Mülteci Kampı sakinlerinden Emine Ali Salih Kerimi (28), bebeği ve kendisinin sağlığı tehlikede olmasına rağmen parasızlık yüzünden sezaryen ameliyatı olamadığını söyledi.

Ribat Mülteci Kampındaki ilkel dispanser önünde sıra bekleyenler arasında yer alan Kerimi, 9 aylık hamile olduğunu ve sağlık durumunun kötü olması nedeniyle doktorun acil olarak sezaryenle doğum yapması gerektiğini söylediğini aktardı.

Halsiz, solgun ve her an devrilebilirmiş gibi duran Kerimi, sezaryenle doğumun yaklaşık 300 Yemen riyaline (2 bin 663 TL) mal olacağı bilgisini vererek, "Bana yardım edecek ve hayatımı kurtaracak kimseyi bulamadım." dedi.

Hudeyde'deki çatışmalardan kaçanların bulunduğu Ribat Mülteci Kampı sakinlerinden Abdurrahman Muhammed Yahya, tek isteğinin evine dönmek ve tarlasını işleyebilmek olduğunu ifade etti.



Yahya, savaşın kızışması ve Hudeyde Havalimanı yakınındaki evinin çevresine rastgele saldırılar düzenlenmesinin ardından 11 kişilik ailesini güvenli bir yere taşımak için Ribat Mülteci Kampına geldiğini söyledi.

- Yağmurdan kaçıp doluya tutulmak

Bazı kuruluşların kendilerine 3 gün yetecek kadar gıda yardımında bulunduğunu kaydeden Yahya, buradaki durumlarının yağmurdan kaçıp doluya tutulmak gibi olduğunu kaydetti.

Ribat Mülteci Kampı sorumlusu Adnan Abdullah Muhammed Hasan, savaşın pençesinden, yokluğun kucağına düştüklerini, kampta yeterli çadır dahi olmadığını belirtti.

Hasan, yeterli gıda, tıbbı bakım ve onurlu bir yaşam için gerekli en temel şeylere dahi sahip olamadıklarını anlattı.

Hastalıkların kampta zayıf düşen bedenleri yakaladığını, bunların tedavi imkanı olmadığı gibi ilk yardım için gerekli ekipmanın da bulunmadığı bilgisini veren Hasan, şöyle devam etti:

"Her gün 100 ila 200 hasta kamptaki tek odalı dispansere ateş, ishal, yetersiz beslenme, baş ağrısı ve hamileliğe ilişkin nedenlerle başvuruyor. Ancak hemen hemen herkes yeterli ilaç ve doktor olmaması gibi nedenlerle buradan eli boş dönüyor."

Hasan, kampta yaklaşık 3 bin kişinin barındığını imkansızlık nedeniyle çok sayıda sığınmacının, çocuklarının açlığını dindirebilmek için cami önlerinde ve sokaklarda dilendiğini kaydetti.

Yerel Meclis Sığınmacı İşleri Temsilcisi Emira Abdurrahman, Kampta 6 yaşından küçük çocuğa sahip 400 anne olduğu, anne ve çocukların yetersiz beslenme sorunu yaşadıklarını, süt ve ilaç bulamadıklarını belirtti.

- Anneler süt tozu bulmak için dileniyor

Abdurrahman, ağır insani şartlar nedeniyle bazı annelerin bir kutu süt tozu alabilmesi için cami kapılarında ve sokaklarda dilendiklerini dile getirdi.

Kamptaki sığınmacı okulu sorumlusu Ranya Muhammed Hiba ise 600 öğrencinin toz toprak, yüksek sıcaklık ve kum fırtınası altında açık alanda ders yaptıklarına dikkati çekti.

Bu manzara karşısında kelimelerin kifayetsiz kaldığını söyleyen Hiba, 4 sığınmacı öğretmen olduğunu ve bu kişilerin gönüllü olarak çocukların eğitimini üstlendiğini ifade etti.

- Eğitime destek yok

Hiba eğitime ilişkin yerel veya uluslararası hiçbir destek ve ilgi olmadığını vurguladı.

Hudeyde'den Lahic'e göç eden 47 binden fazla sığınmacı olduğu ve bunların tamamının gıda güvencesi, temel sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerden yoksun kaldığı biliniyor.

Yemen'in birçok kentine insani yardımların ulaştırılmasında en önemli noktalardan biri olan Hudeyde Limanı'nın da içinde bulunduğu Hudeyde kenti uzun süredir çatışmalara sahne oluyor.



Husiler ile Suudi koalisyon tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan bu çatışmalar, Yemen'e insani yardım malzemelerinin girişini zora sokuyor.



Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engellemeleri nedeniyle insani yardımların yeterince ulaşamadığı Yemen'de yol güvenliği bulunmadığı için Hudeyde Limanı'ndan girişi sağlanan az sayıdaki yardım malzemeleri de ülkenin iç kesimlerine götürülemiyor.