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Yemen'de Husilere özel roketle ikmal desteği

Yemen'de Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş:- "Husiler, Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Dureyhimi kentinde kuşatma altında tutulan militanlarına özel roketlerle gıda ve cephane ikmali yapıyor"

21 Temmuz 2019 Pazar 18:15
Yemen'de Husilere özel roketle ikmal desteği

ADEN (AA) - Yemen'de Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler tarafından, ülkede stratejik öneme sahip Hudeyde ilinin güneyinde kuşatma altında tutulan Husilere, özel roketlerle gıda ve cephane ulaştırıldığı açıklandı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husiler, Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Dureyhimi kentinde kuşatma altında tutulan militanlarına özel roketlerle gıda ve cephane ikmali yapıyor." dedi.

Roketlerin Hudeyde'de Husilerin kontrolü altında bulunan bölgelerden gönderildiğini belirten Dubeyş, Ortak Kuvvetler Komutanlığının 6 aydan uzun süredir Husi milisleri Dureyhimi'nin merkezinde kuşatma altında tuttuğunu kaydetti.

Dubeyş, roketlerden birinin Ortak Kuvvetlerin kontrolü altındaki bir noktaya düştüğünü ve yaklaşık 10 kilogram et, baharat, ağır olmayan silahlar, mühimmat ve Türkiye'de "uyuşturucu madde" kabul edilen gat bitkisinin bulunduğunu aktardı.

Ortak Güçler Sözcüsü, Husilerin böyle bir teknolojiye sahip olmadığını ve roketlerin İran yapımı olduğunu savundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 18:15
  1. Hudeyde
  2. Husi
  3. kuşatma
  4. Yemen

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