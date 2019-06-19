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Yemen'de Husiler tarafından yerleştirilen mayınlar temizleniyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:59
Yemen'de Husiler tarafından yerleştirilen mayınlar temizleniyor

HACCE (AA) - Yemen ordusu, Husilerin Hacce kentinde döşediği yaklaşık 2 bin patlayıcı ve mayını temizledi.

Yemen ordusuna bağlı 5. Askeri Bölge Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin geçen yıllarda Hacce kentinin Harad ilçesinde döşediği 2 bin patlayıcı ve mayının temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca ilçede Husilere ait ağır silah, tank ve bazı askeri araçların ele geçirildiği ifade edildi.

5. Askeri Bölge Askeri Mühendislik Şubesi Operasyonları Başkanı Muhammed Redeman daha önce yaptığı açıklamada, Husilerin Hacce'de döşediği 30 binden fazla mayının toplandığını belirtmişti.

Yemen hükümetinin verilerine göre ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1 milyon mayın bulunuyor.

Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinde birçok bölge Husilerin elinde bulunurken hükümet güçleri son zamanlarda bazı bölgelerde kontrolü sağlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:59
  1. Husiler
  2. mayın
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