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Yemen'de hükümet güçleri Hudeyde'de 7 bin kişilik tugay oluşturdu

Hükümet güçleri, Batı Sahili Cephesi operasyonuna katılmak üzere Hudeyde'de 7 bin kişilik bir tugayın oluşturulduğunu açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:40
Yemen'de hükümet güçleri Hudeyde'de 7 bin kişilik tugay oluşturdu

Yemen'de hükümet güçlerine ait bir internet sitesinden yapılan açıklamada, Yahya el-Vahş liderliğinde "9. Devler Tugayı" adı altında 7 bin kişilik yeni bir tugayın oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, "9. Devler Tugayı'nın", 7 tugaydan oluşan "Devler Tugayları"na katılan yeni bir birlik olduğu, aylar öncesinde de Halk Direniş Güçleri'nden bir birliğin söz konusu tugaylara katıldığı aktarıldı.

Devler Tugaylarını oluşturanların güney illerinden olduğu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Husilere karşı şiddetli çatışmalara girdiği ifade ediliyor.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 21:40
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