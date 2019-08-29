0553 313 94 23

Yemen'de hava saldırısı! En az 30 asker hayatını kaybetti

Yemen'de ayrılıkçılarla mücadele eden hükümet güçlerinin uğradığı hava saldırısı sonucu en az 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
Yemen'de hava saldırısı! En az 30 asker hayatını kaybetti

Yemen'in Aden şehrinde gerçekleştirilen hava saldırılarında 30 asker hayatını kaybetti.

Yemen'in Abyan Bölgesi'nde Özel Kuvvetler Komutanı Mohamed al-Oban, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçılarla mücadele etmek için güney liman kenti Aden'e giden hükümet güçlerinin hava saldırılarıyla vurulduğunu, saldırıda en az 30 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Uçakların Suudi liderliğindeki koalisyonundan geldiğini söyleyen komutan, saldırıların arkasında kimin olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Yemen’de Husilerle savaşan koalisyonun bir parçası olan Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Ayrılıkçıların Aden'i geri aldığı iddiası

Yemen'de her iki taraftaki yetkililerin açıklamalarında, güneydeki ayrılıkçıların Aden'de bulunan Birleşmiş Milletler (UN) tarafından tanınan hükümetin birliklerini geri püskürttükten sonra bugün bölgede yeniden kontrol sağladığını bildirdiği iddia edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
  1. Yemen'in Aden şehri
  2. hava saldırıları
  3. Yemen'in Abyan Bölgesi'nde Özel Kuvvetler Komutanı Mohamed al-Oban
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Husiler
  6. Birleşmiş Milletler (UN)
  7. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil çarpan köpeğe veterinerden ilk müdahale
    1. Otomobil çarpan köpeğe veterinerden..
    2. Çarşamba’ya 3 boyutlu yaya geçidi
    3. Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, Zafer..
    4. Emekli Tümgeneral gündemi sarsacak..
    5. Hacılar’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    6. Erdoğan'dan Şenler’in adının..
    7. Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 6..
    8. Narenciye ihracatında beklenti 900..
    9. Kanser sağlıklı komşu hücreleri kök..
    10. Didim’de oda üyelerine indirim müjdesi
    11. Gezici Oyun Evinde tiyatro ve palyaço..
    12. Tokat'taki trafik kazası
    13. Arda Turan'ın menajerinden yalanlama!
    14. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 7..
    15. CNR, Mersin’de 1,5 yılda 16 fuar..
    16. Öndeş, Demiryol-İş Genel Başkan..
    17. Şanlıurfa’da asfaltlama çalışmaları..
    18. Bakan Yardımcısı Kalaycı: “2023..
    19. FETÖ hükümlüsü işadamı annesinin..
    20. Başkan Altunkaya’dan Zafer Bayramı..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı