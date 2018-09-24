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Yemen'de 'güvenli koridorlar' inşa edilecek

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde ile başkent Sana arasında "güvenli koridorlar" inşa edileceğini açıkladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:17
Yemen'de 'güvenli koridorlar' inşa edilecek

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin batısındaki Hudeyde ile başkent Sana arasında Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) iş birliğiyle güvenli koridorlar inşa edileceğini belirtti.

Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçişlere de değinen Maliki, İran rejiminin uluslararası kanunları ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirterek, İran'a ait bir geminin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemileri denetlediğini söyledi.

Koalisyon güçlerinin, Kızıldeniz'deki uluslararası nakil hareketini tehdit eden şüpheli gemilere yönelik operasyonlarına devam ettiğini aktaran Maliki, Kızıldeniz'deki İran gemisinin dinleme cihazları taşıdığını ve askeri uzmanları transfer ettiğini öne sürdü.

Maliki, ayrıca Husi militanların, sivilleri hala canlı kalkan olarak kullandığına dikkati çekerek, koalisyon güçlerinin Yemen'deki farklı cephelerde terörle mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

HÜKÜMET GÜÇLERİ 13 HAZİRAN'DA OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Yemen hükümet güçleri, koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve Kızıldeniz'de stratejik önemi haiz Hudeyde Limanı'nı Husilerden kurtarmak için 13 Haziran'da operasyona başlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:17
  1. yemen

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