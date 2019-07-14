Yemen'de görevinden uzaklaştırılan bakan makamını bastı

Yemen'de görevinden uzaklaştırılan bakan makamını bastı14 Temmuz 2019 Pazar 17:06
ADEN (AA) - Yemen'de birkaç gün önce görevinden uzaklaştırılan Su ve Çevre Bakanı El-Izzi Hibetullah Şerim, hakkındaki kararı hiçe sayarak geçici başkent Aden'deki bakanlık binasını bastı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet kararıyla görevinden uzaklaştırılan Şerim, Hudeyde sakinlerinden oluşan askeri korumalarla Aden'deki bakanlık binasına baskın düzenledi ve yeniden ofisinde çalışmaya başladı.
Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 10 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle yaklaşık 8 aydır görevini ihmal ettiği ve bakanlar kurulu toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle Şerim'in görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
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