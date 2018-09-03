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Yemen'de göçmen faciası: 33 kişi öldü

Uluslararası Göç Örgütünce, Yemen'in doğu sahillerinde 33 göçmenin hayatını kaybettiğini duyuruldu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:54
Yemen'de göçmen faciası: 33 kişi öldü

Uluslararası Göç Örgütünün Yemen Ofisi Medya ve İletişim Yetkilisi Sebe el-Muallimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "göçmen kaçakçılarının", Şebve kenti açıklarında sahile varmadan önce, iki teknede bulunan yaklaşık 300 göçmeni teknelerden inmeye zorladığını kaydetti.

Muallimi, olayda 11'i kadın 33 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini, diğer göçmenlerin ise kurtulduğunu aktardı.

Yemen, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı göçmenlerin yöneldiği bir ülke olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) daha önce yayınladığı verilere göre, Yemen'de çoğu Somalili 280 bin sığınmacı ve göçmen bulunuyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden kendi vatandaşları kadar Afrika Boynuzu diye isimlendirilen, Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

Uluslararası Göç Örgütü, acil durumlara müdahale, mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, maddi yardım ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olarak Yemen'de görev yapıyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 07:54
  1. Afrikalı göçmen
  2. Uluslararası Göç Örgütü
  3. Yemen

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