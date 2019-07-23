0553 313 94 23

Yemen'de gazetecilere yönelik ihlaller

Yemenli Gazeteciler Sendikasının raporuna göre, ülkede 2019 yılının ilk 6 ayında basın özgürlüğüyle ilgili 62 ihlal gerçekleşti

23 Temmuz 2019 Salı 18:44
Yemen'de gazetecilere yönelik ihlaller

ADEN (AA) - Yemen'de bu yılın ilk 6 ayında basın özgürlüğüyle ilgili 62 ihlal tespit edildi.

Yemenli Gazeteciler Sendikası tarafından yayımlanan raporda, bu yılın ilk yarısında ülkedeki durumun basın ve medya özgürlüğü açısından "tehlikeli ve karmaşık" olduğu belirtildi.

Mağdurların öldürme, saldırı, tehdit, işkence, haber sitelerinin engellenmesi, gazetecilerin ekipmanlarına el konulması, yargılanması ve terörize edilmesi gibi ihlallere maruz kaldığı ifade edilen raporda, bu ihlallerden 2'sinin ölüm, 12'sinin işkence, 12'sinin saldırı ve 8'inin kaçırma vakası olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca söz konusu ihlallerin 39'unu Husilerin, 15'ini hükümet güçlerinin, 6'sını belirtilmeyen bir tarafın, 2'sini Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:44
  1. ihlal
  2. sendika
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkunç olay! E-5 kenarında erkek cesedi bulundu
    1. Korkunç olay! E-5 kenarında erkek..
    2. Fransa, İngiltere, Almanya ve..
    3. BİM A-101 ŞOK İŞKUR iş ilanları güncel..
    4. Yemen'de gazetecilere yönelik ihlaller
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. Trump'ı şoke eden gelişme! Ülkenin..
    7. Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı..
    8. 1202 yıllık zeytin ağacı, yeni yerinde..
    9. "Düve desteği projesini 41 ilden 81..
    10. Sulama kanalına düşen yavru köpekleri..
    11. 2 gün önce evlenen şahıs evde asılı..
    12. Çatı yangını mahalleyi ayağa kaldırdı
    13. Didim’de çalıştıkları işyerini soyan..
    14. Viranşehir Jandarma Komutanı Ramazan..
    15. 7 kişilik gasp ve yağma çetesi..
    16. AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
    17. Didim’de 80 litre etil alkol yakalandı
    18. Gazze'de su krizi tehlikeli boyutlara..
    19. Başkan Sekmen’den Basın Bayramı mesajı
    20. Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
    21. Aranan iki şüpheli polisten kaçamadı
    22. S&P'den İngiltere'ye "anlaşmasız..
    23. FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı..
    24. Hindistan'daki beyin iltihabı salgını
    25. TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop’tan..
    26. Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk..
    27. Kırklareli’de sağanak yağış
    28. Çorlu Avrupa Konseyi’ne partner oldu
    29. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk..
    30. Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi