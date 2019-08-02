Yemen’de El Kaide saldırısı: 19 ölü El Kaide’nin Yemen’de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

El Kaide’nin Yemen’de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

Yemenli yetkililer El Kaide tarafından ülkenin güneyinde gerçekleştirilen saldırıda en az 19 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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