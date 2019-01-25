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Yemen'de domuz gribi ve salgın hastalıklar artıyor

Yemen'de iç savaş nedeniyle derinleşen krizle birlikte salgın hastalıklar ve domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü hızla yayılıyor- Husi hükümetindeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadari:"Virüse yakalanan onlarca insan evlerinde sessizce ölüyor. Aileleri onlara hastane bakımı sağlayamıyor. Yaklaşık 22 milyon Yemenli fakir"

25 Ocak 2019 Cuma 13:17
Yemen'de domuz gribi ve salgın hastalıklar artıyor

YEMEN (AA) - MURAD EL-ARİFİ - Arap Yarımadası'ndaki en fakir ülke Yemen'de iç savaş nedeniyle derinleşen krizle birlikte salgın hastalıklar ve domuz gribi vakaları artış gösteriyor.

Yıllardır iç savaşın devam ettiği, yoksulluk ve insani krizin yaşandığı Yemen'de halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü son zamanlarda hızla yayılıyor.

Husilerin yönetimi altındaki başkent Sana'da bulunan en büyük hastanede domuz gribi teşhisiyle onlarca Yemenli yatıyor.

Doktorlar, H1N1 virüsü belirtilerinin ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi "mevsimsel grip" belirtilerine benzediğini, bu nedenle yüzlerce kişinin doktora gitmeyi ihmal ettiğini söylüyor.

- Aşı yetersizliği salgının büyümesine neden oluyor

Sana'daki Genel Devrim Hastanesi'nde görevli bir doktor AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi ekipman sıkıntısı ve aşı yetersizliği nedeniyle salgının arttığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen doktor, salgının daha fazla yayılması durumunda hastanenin 2017'deki kolera salgınında olduğu gibi hasta kabul edemeyecek yoğunluğa ulaşabileceğini dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, H1N1 virüsü, mevsimsel grip virüsüne benzer şekilde insanlar arasında kolayca yayılıyor.

Husi hükümetindeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadari, domuz gribi teşhisi konulan 385 hastadan 79'unun hayatını kaybettiğini, salgının büyümesi durumunda ise ciddi bir sağlık felaketi olabileceği uyarısında bulundu.

Hadari, "Virüse yakalanan onlarca insan evlerinde sessizce ölüyor. Aileleri onlara hastane bakımı sağlayamıyor. Yaklaşık 22 milyon Yemenli fakir." ifadelerini kullandı.

İlaçların az olması, kısıtlı imkanlar ve uluslararası kuruluşların bakanlığın tekrarlanan uyarılarına cevap vermemesi durumunda hastalara sağlık hizmeti sunulamayacağını dile getiren Hadari, uluslararası kuruluşların bu konuda yardım sağlamadığını belirtti.

Hastalığın hızla yayılmasından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu sorumlu tutan Hadari, kuşatma sebebiyle ilaçların ve aşıların gelişinin engellendiğini söyledi.

- Çocukların yüzde 35'i salgın hastalıklara maruz kalıyor

Çocuk doktoru Fuad Abdülmecid ise Yemenli çocukların yüzde 35'inin virüse maruz kaldığına dikkati çekerek, "Çocukların çoğu hastanelere gidemeden evlerinde ölüyor." diye konuştu.

DSÖ'ye göre, ülkede kolera salgını yeniden hız kazanırken her hafta yaklaşık 10 bin şüpheli vaka bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler'in aralık ayı raporuna göre de Yemen'de salgının başladığı Nisan 2017'den 2018 sonuna kadar üçte biri çocuk olmak üzere 2 bin 700 kişi koleradan öldü, 657 bini çocuk 1 milyon 400 bin kişi ise koleraya yakalandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sebebiyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 13:17
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