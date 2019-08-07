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Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silahlı çatışma

- Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si yaralandı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:45
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silahlı çatışma

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda ölenler için düzenlenen cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçleri arasında Maaşık Sarayı çevresinde çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da aynı anda Aden semalarında görüldü.

Hizam el-Emni güçlerinin de Maaşık Sarayı'na açılan yolları kapattığı aktarıldı.

- Cumhurbaşkanlığı Sarayına yürüme çağrısı

Öte yandan, Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, destekçilerine Cumhurbaşkanlığı Sarayına yürüme çağrısı yaptı.

Bin Berik, konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerinden başkent Aden'deki Maaşık Sarayı'na yürüyerek, ele geçirmelerini istedi.

Meşru hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemeye çalışmakla suçlayan Bin Berik, dün de hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğu iddiasında bulunmuştu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Geçiş Konseyi" adı altında ayrılıkçı hareket oluşmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:45
  1. Aden
  2. Maaşık
  3. Silahlı Çatışma
  4. Yemen

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