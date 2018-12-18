Yemen'de çocukların askere alınmasına karşı yol haritası anlaşması

ADEN (AA) - Yemen hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında, çocukların askere alınmasına karşı yol haritası anlaşması imzalandı.



Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, hükümet ile UNICEF arasında varılan yol haritası anlaşmasını yemen tarafından İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, UNICEF tarafından ise UNICEF Yemen Temsilcisi Meritxell Relano imzaladı.

İmza töreni sırasında açıklamada bulunan Bakan Asker, anlaşmanın, 2014'te başkent Sana'da imzalandığını ve yasallaşması için adımların atılmaya başlandığını, ancak Husilerin darbe yapmasıyla durduğunu belirtti.



Asker, bugün imzalanan anlaşmanın, tüm taraflara anlaşmada yer alan haklara saygı gösterme ve ihlal etmeme yükümlülüğü getirdiğini ifade etti.

UNICEF Yemen Temsilcisi Relano da çatışma ve savaşlardan en çok çocukların etkilendiğini ve anlaşmanın çocukları korumak için imzalandığını kaydetti.



Birleşmiş Milletler (BM) geçen yıl Yemen'de bin 467 çocuğun silah altına alınarak çatışmalarda kullanıldığının doğrulandığını açıklamıştı.

BM, çocukları en çok silah altına alan tarafın Husiler olduğunu belirtmişti.

