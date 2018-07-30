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Yemen'de çatışma: 36 kişi öldü

Beyda kentinde çıkan çatışmalarda 36 Husinin öldüğü, 50'sinin ise yaralandığı belirtildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:36
Yemen'de çatışma: 36 kişi öldü

Yemen ordusuna bağlı Basın Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, El-Melacim ilçesine bağlı El-Beyyad Dağları'nda, Husilerle orduya bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda 36 Husi öldürüldü, 50'si ise yaralandı. Çatışmalarda ordu güçlerinin kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hacce kentinde ise orduya bağlı ekiplerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Midi ve Hayran ilçelerinde son 3 ayda Husilerin yerleştirdiği 5 bin 151 mayın ve patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Hükümet güçlerinin, Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bağlantı noktasında yer alan Beyda kentindeki ilerleyişi sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:36
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