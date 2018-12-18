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Yemen'de çatışan taraflardan "ateşkese bağlılık" açıklaması

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile Husiler adına Muhammed Abdusselam, yaptıkları açıklamalarda İsveç'te varılan ve Hudeyde kentini kapsayan ateşkes anlaşmasına uyacaklarını belirtti

18 Aralık 2018 Salı 01:32
Yemen'de çatışan taraflardan "ateşkese bağlılık" açıklaması

MARİB (AA) - Yemen'in Hudeyde kentinde çatışan taraflar, bugün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlı kalacaklarını duyurdu.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, ateşkes anlaşmasının bugün saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmesi üzerine resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ateşkesin Hudeyde kenti ve limanları ile Salif, Res İsa bölgelerini kapsadığını belirten Yemani, İsveç'te varılan anlaşmaya uyma yükümlülüğünün Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatlarıyla gerçekleştiğini aktardı.

Twitter hesabından Husiler adına açıklama yapan Muhammed Abdusselam ise "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin duyurduğu Stockholm anlaşmasına bağlılığımızı vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Abdusselam, söz konusu anlaşmanın Hudeyde'de askeri operasyonların durdurulması, Taiz'de ise sükunetin sağlanması anlamına geldiğini vurguladı.

Ayrıca Abdusselam, BM'nin bölgedeki koordinasyon komitesine üç temsilcilerinin isimlerini verdiklerini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Öte yandan, ateşkese saatler kala çatışmaların arttığı belirtildi. Husilerin, Hudeyde'nin güneyinde bir intihar saldırısı girişiminde bulunduğu, ağır silahlarla saldırıya geçtiği ancak hükümet güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmalarda Husi milis saflarında 150 kişinin öldüğü ifade edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 01:32
  1. ateşkes
  2. Hudeyde
  3. Hudeyde ateşkes anlaşması
  4. Husiler
  5. İsveç
  6. İsveç'teki Yemen istişare toplantıları
  7. Yemen
  8. Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani

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