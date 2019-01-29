Yemen'de bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı Saldırıda Abu Dabi TV muhabiri ile 2 çocuğun aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz'de askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Taiz'in batısındaki El-Maha ilçesinde lokanta önünde park halinde bulunan askeri aracın yakınında bombanın infilak ettirilmesi sonucu aralarında Abu Dabi TV muhabirinin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, aynı televizyon kanalında görevli bir muhabirin de olduğu 20 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerden 2'sinin çocuk olduğu, yaralılar arasında askerlerin de bulunduğu belirtildi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken Yemen makamlarından resmi açıklama yapılmadı. Yemen ordusu, Ocak 2017'de Maha'da kontrolü ele geçirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.